Маклецов Илья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Маклецов Еким Ильич
Мать ребёнка: не указана
В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк: Урядник на казачьем окладе Маклецов Еким
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Мать ребёнка: не указана