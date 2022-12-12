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Маклецов Илья

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1730

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Маклецов Еким Ильич

Мать ребёнка: не указана

В списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк: Урядник на казачьем окладе Маклецов Еким
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Маклецов Матвей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Маклецов Никифор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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