Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Якимович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Якимович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Якимович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Якимович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Якимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close