Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Якимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Якимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Якимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Якимович