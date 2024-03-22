Стефан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Тимофей Якимович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Герасим Степанович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна Степановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Данил Степанович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно