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Стефан Тимофеевич

Место рождения

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тимофей Якимович

Мать: Анна Ивановна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Герасим Степанович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна Степановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Данил Степанович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифоровна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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