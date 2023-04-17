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Тимофей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Яким (Дьякин) Степанов (Торикин)

Мать: Анисья (Шариня) Григорьевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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