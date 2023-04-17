Тимофей Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно