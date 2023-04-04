Дубянский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Дубянский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова (Дубянская) Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1859