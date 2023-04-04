Дубянский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Дубянский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Дубянская) Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1859

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