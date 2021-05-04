Колесников Петр Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти20.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Колесников Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Колесников Николай Петрович
Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1934
Дочь: Колесникова Анна Петровна
Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна
Военная служба
С ?.06.1941
Кислый Ключ, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
20.11.1941
Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область