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Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Колесников Георгий Илларионович

Мать: Колесникова (Мех) Иустиния (Васильевна/Наумовна)

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1929

Жена: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Колесников Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Колесников Николай Петрович

Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1934

Дочь: Колесникова Анна Петровна

Мать ребёнка: Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
С ?.06.1941
Кислый Ключ, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
20.11.1941
Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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