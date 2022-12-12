Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1909
Дата смерти11.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909
Отец: Ткачев Иван Иванович
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Колесников Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Колесников Николай Петрович
Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
01.03.1934
Дочь: Колесникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)
Место жительства
1941
Кислый Ключ, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
11.12.1971
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область