Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Ткачева) Мария Ивановна

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Место рождения

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.07.1909

Дата смерти

11.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909

Отец: Ткачев Иван Иванович

Мать: Ткачева Фекла Герасимовна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1929

Муж: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Колесников Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Колесников Николай Петрович

Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1934

Дочь: Колесникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1941
Кислый Ключ, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
11.12.1971
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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