Колесникова (Мех) Иустиния (Наумовна)
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1909
запись о браке: ГААК, ф.144, оп.6, д.1699, лл. 49об-50.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Колесников Георгий Илларионович
Смерть
1910 ст.