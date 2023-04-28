Колесникова (Мех) Иустиния (Наумовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Мех) Иустиния (Наумовна)

Место рождения

Крапивное, Чернігівська область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивное, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Колесников Георгий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о браке: ГААК, ф.144, оп.6, д.1699, лл. 49об-50.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колесников Петр Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Колесников Георгий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1910 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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