Саенко (Волкова) Антонина Михайловна 25.04.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саенко (Волкова) Антонина Михайловна

Место рождения

Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1919

Дата смерти

16.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1919

Отец: Волков Михаил

Мать: Волкова Елена

Старые Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1952

Дочь: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Саенко Петр Павлович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
16.06.2004
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область

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