Саенко (Волкова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.04.1919
Дата смерти16.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1919
Отец: Волков Михаил
Мать: Волкова Елена
Рождение ребёнка
31.01.1952
Дочь: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Саенко Петр Павлович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
16.06.2004
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область