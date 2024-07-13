Саенко Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти24.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Саенко Павел Стефанович
Мать: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
31.01.1952
Дочь: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Саенко (Волкова) Антонина Михайловна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
24.03.1986
Чернигов, Чернігівська область