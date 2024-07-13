Саенко Петр Павлович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саенко Петр Павлович

Место рождения

Хибаловка, Чернігівська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

24.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Саенко Павел Стефанович

Мать: Логинова Анастасия

Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1952

Дочь: Заварзина (Саенко) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Саенко (Волкова) Антонина Михайловна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
24.03.1986
Чернигов, Чернігівська область

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