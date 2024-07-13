Логинова Анастасия 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Анастасия

Логинова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1882

Муж: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
09.12.1892

Дочь: Саенко Мария Павловна

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Саенко Стефан Павлович

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
20.01.1897

Сын: Саенко Евфимий Павлович

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Саенко Петр Павлович

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Дочь: Саенко Ксения Павловна

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
24.12.1901

Дочь: Саенко Евгения Павловна

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Саенко Марк Павлович

Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.