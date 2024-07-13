Логинова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1882
Рождение ребёнка
09.12.1892
Дочь: Саенко Мария Павловна
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
24.12.1893
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
20.01.1897
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Саенко Петр Павлович
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1900
Дочь: Саенко Ксения Павловна
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
24.12.1901
Дочь: Саенко Евгения Павловна
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Саенко Марк Павлович
Отец ребёнка: Саенко Павел Стефанович
Смерть
Неизвестно