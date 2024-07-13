Саенко Павел Стефанович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саенко Павел Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1882

Жена: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
09.12.1892

Дочь: Саенко Мария Павловна

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Саенко Стефан Павлович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
20.01.1897

Сын: Саенко Евфимий Павлович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
1899

Сын: Саенко Петр Павлович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Дочь: Саенко Ксения Павловна

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
24.12.1901

Дочь: Саенко Евгения Павловна

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Рождение ребёнка
29.03.1903

Сын: Саенко Марк Павлович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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