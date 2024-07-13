Саенко Павел Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1882
Жена: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
09.12.1892
Дочь: Саенко Мария Павловна
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
24.12.1893
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
20.01.1897
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Саенко Петр Павлович
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Хибаловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1900
Дочь: Саенко Ксения Павловна
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
24.12.1901
Дочь: Саенко Евгения Павловна
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Рождение ребёнка
29.03.1903
Сын: Саенко Марк Павлович
Мать ребёнка: Логинова Анастасия
Смерть
Неизвестно