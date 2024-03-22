Ирина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1771
Сын: Венедикт Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иларионов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Норобовский Гаврила Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иларионов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Никифор Иларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иларионов
Смерть
Неизвестно