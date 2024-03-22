Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьева

Место рождения

Княжево

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Венедикт Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иларионов

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Норобовский Гаврила Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иларионов

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Смирнов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иларионов

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иларионов

Смерть
Неизвестно
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