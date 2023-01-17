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Никифор Иларионов

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Место рождения

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Венедикт Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Норобовский Гаврила Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Смирнов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1795
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Архангела Михаила в Норобове церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьева

Смерть
До 1795
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