Никифор Иларионов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Венедикт Никифоров
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Норобовский Гаврила Никифоров
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Работа или профессия
До 1795
Пономарь Архангела Михаила в Норобове церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьева
Смерть
До 1795