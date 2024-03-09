Пелагея (Паша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея (Паша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Николай

Отец ребёнка: Устьянцев Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Иван

Отец ребёнка: Устьянцев Даниил

Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Устьянцев Алексей

Отец ребёнка: Устьянцев Даниил

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Устьянцев Федор

Отец ребёнка: Устьянцев Даниил

Смерть
Неизвестно

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