Пелагея (Паша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Николай
Отец ребёнка: Устьянцев Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Иван
Отец ребёнка: Устьянцев Даниил
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Устьянцев Алексей
Отец ребёнка: Устьянцев Даниил
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Устьянцев Федор
Отец ребёнка: Устьянцев Даниил
Смерть
Неизвестно