Устьянцев Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Николай
Мать ребёнка: Пелагея (Паша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устьянцев Иван
Мать ребёнка: Пелагея (Паша)
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Устьянцев Алексей
Мать ребёнка: Пелагея (Паша)
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Устьянцев Федор
Мать ребёнка: Пелагея (Паша)
Смерть
1965