Устьянцев Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцев Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Николай

Мать ребёнка: Пелагея (Паша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устьянцев Иван

Мать ребёнка: Пелагея (Паша)

Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Устьянцев Алексей

Мать ребёнка: Пелагея (Паша)

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Устьянцев Федор

Мать ребёнка: Пелагея (Паша)

Смерть
1965

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