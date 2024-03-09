Устьянцев Алексей
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения25.02.1908
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1908
Отец: Устьянцев Даниил
Мать: Пелагея (Паша)
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: (Устьянцева) Екатерина
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Устьянцев Стапан
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Рождение ребёнка
12.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Рождение ребёнка
12.07.1938
Сын: Устьянцев Петр
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Рождение ребёнка
02.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Устьянцев Алексей
Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Смерть
1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно