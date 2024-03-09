Устьянцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстьянцев Алексей

Устьянцев Алексей

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

25.02.1908

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1908

Отец: Устьянцев Даниил

Мать: Пелагея (Паша)

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: (Устьянцева) Екатерина

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Устьянцев Стапан

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Устьянцев Петр

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
02.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Устьянцев Алексей

Мать ребёнка: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Смерть
1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.