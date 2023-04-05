Леман Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеман Александр Николаевич

Леман Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1877

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1877

Отец: Леман Николай Адольфович

Мать: Леман Мария Семёновна

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Леман Николай (Кока) Александрович

Мать ребёнка: Леман Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Леман Михаил Александрович

Мать ребёнка: Леман Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник МФ
Смерть
1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close