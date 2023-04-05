Леман Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1877
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1877
Отец: Леман Николай Адольфович
Мать: Леман Мария Семёновна
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Леман Николай (Кока) Александрович
Мать ребёнка: Леман Александра Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Леман Михаил Александрович
Мать ребёнка: Леман Александра Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник МФ
Смерть
1921