Леман (Матвеева) Александра Александровна
Место рожденияЛысьва, Perm Krai Russia
Дата рождения08.05.1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Лысьва, Perm Krai Russia
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Леман Николай (Кока) Александрович
Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Леман Михаил Александрович
Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Литератор
Смерть
1975