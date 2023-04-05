Леман (Матвеева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леман (Матвеева) Александра Александровна

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Место рождения

Лысьва, Perm Krai Russia

Дата рождения

08.05.1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысьва, Perm Krai Russia
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Леман Николай (Кока) Александрович

Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Леман Михаил Александрович

Отец ребёнка: Леман Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Литератор
Смерть
1975
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