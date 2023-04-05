Леман (Якимова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леман (Якимова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1870

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович

Рождение ребёнка
12.12.1874

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1877

Сын: Леман Александр Николаевич

Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович

Рождение ребёнка
21.01.1879

Сын: Леман Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1881

Дочь: Леман-Балановская Инна Николаевна

Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович

Павловск
Работа или профессия
Неизвестно
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