Леман (Якимова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1870
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович
Рождение ребёнка
04.04.1877
Сын: Леман Александр Николаевич
Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович
Рождение ребёнка
21.01.1879
Сын: Леман Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович
Рождение ребёнка
17.06.1881
Дочь: Леман-Балановская Инна Николаевна
Отец ребёнка: Леман Николай Адольфович
Павловск
Работа или профессия
Неизвестно