Богомоловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Богомоловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Богомоловъ Никоноръ
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Богомоловъ Алексей
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Богомоловъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Богомоловъ Василий
Мать ребёнка: Богомолова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Ирина