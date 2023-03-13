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Богомоловъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Богомоловъ Яковъ

Мать: Богомолова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Богомоловъ Никоноръ

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Богомоловъ Алексей

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Богомоловъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Богомоловъ Василий

Мать ребёнка: Богомолова Ирина

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Ирина

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