Богомолова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Богомоловъ Никоноръ

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Богомоловъ Алексей

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Богомоловъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Богомоловъ Василий

Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомоловъ Иванъ

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