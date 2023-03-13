Богомолова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Богомоловъ Никоноръ
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Богомоловъ Алексей
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Богомоловъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Богомоловъ Василий
Отец ребёнка: Богомоловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомоловъ Иванъ