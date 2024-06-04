Бухарева Авдотья Андреева (Андронова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Андроник Липатов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1828
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
30.04.1834
Дочь: (Бухарева) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Брызгалова (Бухарева) Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов
Смерть
После 1857