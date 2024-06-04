Бухарева Авдотья Андреева (Андронова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарева Авдотья Андреева (Андронова)

Место рождения

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Андроник Липатов

Мать: не указана

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1828

Муж: Бухарев Яков Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Бухарев Кузьма Яковлев

Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1834

Дочь: (Бухарева) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Брызгалова (Бухарева) Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Бухарев Семен Яковлев

Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бухарев Никита Яковлев

Отец ребёнка: Бухарев Яков Емельянов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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