Чеперегина Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1891
Сын: Чеперегин Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1891
Сын: Чеперегин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Евфрасия Михайлова
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Аполлинария Михайлова
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно