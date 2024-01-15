Чеперегина Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегина Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1891

Сын: Чеперегин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1891

Сын: Чеперегин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Евфрасия Михайлова

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Аполлинария Михайлова

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Чеперегин Михаил Васильевич

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеперегин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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