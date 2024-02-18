Критская Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Критская Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвоздарев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Критский Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1919

Сын: Критский Александр Александрович

Отец ребёнка: Критский Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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