Критская Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гвоздарев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Критский Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1919
Сын: Критский Александр Александрович
Отец ребёнка: Критский Александр Иванович
Смерть
Неизвестно