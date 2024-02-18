Критский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Критский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Критский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Критская Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1919

Сын: Критский Александр Александрович

Мать ребёнка: Критская Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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