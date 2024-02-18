Критский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Критский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Критская Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1919
Сын: Критский Александр Александрович
Мать ребёнка: Критская Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно