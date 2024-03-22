Сергей Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Ермолай Васильев
Мать: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: София Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Тихонова
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Тихонова
д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Тихонова
Смерть
Неизвестно