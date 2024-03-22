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Сергей Ермолаев

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Ермолай Васильев

Мать: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Тихонова

Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: София Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Тихонова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Тихонова

д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Тихонова

Смерть
Неизвестно
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