Обсоков Константин Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обсокова Виолетта Константиновна
Мать ребёнка: Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
06.10.2008
Дочь: Обсокова Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна