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Обсоков Константин Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обсокова Виолетта Константиновна

Мать ребёнка: Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна

Рождение ребёнка
06.10.2008

Дочь: Обсокова Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна

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