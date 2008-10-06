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Обсокова Виктория Константиновна
Обсокова Виктория Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.2008
Пол
Женский
Отец
Обсоков Константин Игоревич
1975 г.р.
Мать
Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2008
Отец:
Обсоков Константин Игоревич
Мать:
Обсокова Ольга Валерьевна
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