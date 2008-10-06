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Обсокова Виктория Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2008

Отец: Обсоков Константин Игоревич

Мать: Обсокова Ольга Валерьевна