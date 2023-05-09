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Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1977

Отец: Бурлий Валерий Иванович

Мать: Бурлий Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.2008

Дочь: Обсокова Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Обсоков Константин Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обсокова Виолетта Константиновна

Отец ребёнка: Обсоков Константин Игоревич