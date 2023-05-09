Обсокова (Бурлий) Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1977
Отец: Бурлий Валерий Иванович
Мать: Бурлий Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.2008
Дочь: Обсокова Виктория Константиновна
Отец ребёнка: Обсоков Константин Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обсокова Виолетта Константиновна
Отец ребёнка: Обсоков Константин Игоревич