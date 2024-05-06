Господинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Господинова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господинов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Господинов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зеленина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1922
Дочь: Жданкина Евдакия Васильевна
Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно