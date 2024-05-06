Господинов Василий 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Господинов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Господинова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господинов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Господинов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зеленина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.03.1922

Дочь: Жданкина Евдакия Васильевна

Мать ребёнка: Господинова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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