Господинов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти10.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Господинова Александра Павловна
Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господинов Александр Павлович
Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1931
Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна
Смерть
10.09.1946