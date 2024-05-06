Господинов Павел Васильевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Господинов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

10.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Господинов Василий

Мать: Господинова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Господинова Александра Павловна

Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господинов Александр Павлович

Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1931

Сын: Господинов Петр Павлович

Мать ребёнка: Господинова Татьяна Ивановна

Смерть
10.09.1946

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