Господинова Анастасия Дмитриевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Господинова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господинов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Господинов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Господинова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Господинов Василий

Рождение ребёнка
1911

Сын: Господинов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Господинов Василий

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зеленина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Господинов Василий

Рождение ребёнка
16.03.1922

Дочь: Жданкина Евдакия Васильевна

Отец ребёнка: Господинов Василий

Смерть
04.05.1974

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