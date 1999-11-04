Першин Серафим Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1932
Дата смерти04.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1932
Образование
С 01.09.1948 по 29.07.1950
Ремесленное училище №17 (создано 25.12.1943). Специальность: слесарь. Присвоена квалификация "Слесарь 4 разряда" (Приказ о выпуске №8-к от 29.07.1950). По окончанию обучения был направлен в Коксохим... Показать все
Военная служба
С ?.06.1952 по ?.11.1955
в/ч 78683 связь, рядовой. Телеграфист-эстист (Телеграфист аппарата СТ-35) военная присяга дана 10.08.1952
Работа или профессия
С 03.12.1955 по 12.08.1986
АО Мечел. Смолоперегонный цех? Аппаратчик мойки коксохимического производства. СПЦ-1? Каменщик огнеупорной кладки горячего участка Помощник аппаратчика Огнеупорщик по ремонту нагревательных печей го... Показать все
Бракосочетание
26.09.1956
Металлургический ЗАГС г. Челябинска. Актовая запись №1088 от 26.09.1956
Рождение ребёнка
07.07.1957
Дочь: Конюченко (Першина) Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Першина (Просекова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1962
Дочь: Рябчикова (Першина) Наталья Серафимовна
Мать ребёнка: Першина (Просекова) Нина Васильевна
Награда
07.08.1975
Знак "Победитель социалистического соревнования 1975 года"
Награда
16.12.1976
Знак "Победитель социалистического соревнования 1976 года"
Награда
09.10.1983
Медаль "Ветеран труда"
Награда
22.03.1995
Награжден юбилейной медалью "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945"
Смерть
04.11.1999