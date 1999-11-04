Першин Серафим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПершин Серафим Иванович

Першин Серафим Иванович

avatar

Место рождения

Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.08.1932

Дата смерти

04.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1932

Отец: Першин Иван Яковлевич

Мать: Першина (Макарова) Екатерина Ивановна

Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
С 01.09.1948 по 29.07.1950
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Ремесленное училище №17 (создано 25.12.1943). Специальность: слесарь. Присвоена квалификация "Слесарь 4 разряда" (Приказ о выпуске №8-к от 29.07.1950). По окончанию обучения был направлен в Коксохим... Показать все
Военная служба
С ?.06.1952 по ?.11.1955
в/ч 78683 связь, рядовой. Телеграфист-эстист (Телеграфист аппарата СТ-35) военная присяга дана 10.08.1952
Работа или профессия
С 03.12.1955 по 12.08.1986
АО Мечел. Смолоперегонный цех? Аппаратчик мойки коксохимического производства. СПЦ-1? Каменщик огнеупорной кладки горячего участка Помощник аппаратчика Огнеупорщик по ремонту нагревательных печей го... Показать все
Бракосочетание
26.09.1956

Жена: Першина (Просекова) Нина Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Металлургический ЗАГС г. Челябинска. Актовая запись №1088 от 26.09.1956
Рождение ребёнка
07.07.1957

Дочь: Конюченко (Першина) Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Першина (Просекова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1962

Дочь: Рябчикова (Першина) Наталья Серафимовна

Мать ребёнка: Першина (Просекова) Нина Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Награда
07.08.1975
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Знак "Победитель социалистического соревнования 1975 года"
Награда
16.12.1976
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Знак "Победитель социалистического соревнования 1976 года"
Награда
09.10.1983
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Медаль "Ветеран труда"
Награда
22.03.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Награжден юбилейной медалью "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945"
Смерть
04.11.1999
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.