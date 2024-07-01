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Кондрашов Иван Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1903

Жена: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Кондрашов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Ольховатская (Кондрашова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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