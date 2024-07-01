Кондрашов Иван Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1903
Рождение ребёнка
02.10.1906
Мать ребёнка: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Ольховатская (Кондрашова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна
Смерть
Неизвестно