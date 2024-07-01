Ольховатская (Кондрашова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховатская (Кондрашова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Кондрашов Иван Давыдович

Мать: Кондрашова (Крайникова) Наталья Савельевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховатский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ольховатский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховатский Михаил

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ольховатский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Ольховатский Михаил

Смерть
Неизвестно

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