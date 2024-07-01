Ольховатская (Кондрашова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховатский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ольховатский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ольховатский Михаил
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ольховатский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Ольховатский Михаил
Смерть
Неизвестно