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Рожнев Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1959

Дата смерти

20.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1979

Сын: Рожнев Денис Николаевич

Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Рождение ребёнка
28.08.1982

Сын: Рожнев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Рождение ребёнка
11.09.1983

Дочь: Яцкая (Рожнева) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Смерть
20.11.2001

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