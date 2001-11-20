Рожнев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1959
Дата смерти20.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1979
Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна
Рождение ребёнка
28.08.1982
Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна
Рождение ребёнка
11.09.1983
Дочь: Яцкая (Рожнева) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна
Смерть
20.11.2001