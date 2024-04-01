Яцкая (Рожнева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1983
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яцкий Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яцкая Егор Иванович