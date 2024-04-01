Яцкая (Рожнева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцкая (Рожнева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1983

Отец: Рожнев Николай Владимирович

Мать: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцкий Вадим Николаевич

Рождение ребёнка
02.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцкая Егор Иванович

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