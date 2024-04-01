Рожнев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1982
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.2004
Дочь: Рожнева (Рожнева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Олеся Анатольевна
Рождение ребёнка
08.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожнева (Хамралиева) Виолета Рустамовна