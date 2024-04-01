Рожнев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожнев Михаил Николаевич

Рожнев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1982

Отец: Рожнев Николай Владимирович

Мать: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.2004

Дочь: Рожнева (Рожнева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Олеся Анатольевна

Рождение ребёнка
08.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнева (Хамралиева) Виолета Рустамовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.