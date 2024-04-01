Рожнев Денис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1979
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2005
Дочь: Рожнева (Рожнева) Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна