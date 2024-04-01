Рожнев Денис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожнев Денис Николаевич

Рожнев Денис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1979

Отец: Рожнев Николай Владимирович

Мать: Рожнева (Лузина) Любовь Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2005

Дочь: Рожнева (Рожнева) Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.