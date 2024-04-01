Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2005
Дочь: Рожнева (Рожнева) Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Рожнев Денис Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожнев Денис Николаевич