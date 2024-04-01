Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнева (Рожнева) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2005

Дочь: Рожнева (Рожнева) Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Рожнев Денис Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожнев Денис Николаевич

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