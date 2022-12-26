Туркестанова (Истомина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Истомина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1907

Дата смерти

12.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
23.11.1929

Сын: Туркестанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
12.10.1976
Москва, город федерального значения Москва

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