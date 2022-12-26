Туркестанова (Истомина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1907
Дата смерти12.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1929
Сын: Туркестанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Туркестанов Пётр Александрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
12.10.1976
Москва, город федерального значения Москва