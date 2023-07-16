Степанова (Фадеева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1963
Дочь: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович
Турунтаево, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно