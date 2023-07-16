Степанова (Фадеева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Фадеева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1963

Дочь: Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Степанович

Турунтаево, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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