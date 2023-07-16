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Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна

Место рождения

Турунтаево, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

05.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963

Отец: Степанов Иван Степанович

Мать: Степанова (Фадеева) Александра Ивановна

Турунтаево, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудаков Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чухнина (Чудакова) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1983

Дочь: Каральникова (Чудакова) Евгения Геннадьевна

Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич

Томск, город Томск, Томская область

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