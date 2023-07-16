Чудакова (Фадеева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1963
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудаков Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чухнина (Чудакова) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1983
Дочь: Каральникова (Чудакова) Евгения Геннадьевна
Отец ребёнка: Чудаков Геннадий Васильевич
Томск, город Томск, Томская область