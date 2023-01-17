село Турунтаево, село Турунтаево, Томский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Турунтаево

Томский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
231Турунтаева, д. каз.при р. Яе.652279232182Почтовая станция.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Турунтаевская волость
1Село Турунтаево686822118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Томский район
135684Турунтаевосело56°39'с.ш.85°58'в.д.O-45-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Томский муниципальный район, Турунтаевское сельское поселение
69654492101с Турунтаевосело
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