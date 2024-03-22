Гордѣевъ Николай
Место рождения
Дата рождения04.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1853
Отец: Гордѣевъ Аѳонасій
Мать: Гордѣева Марія
Бракосочетание
15.01.1875
Жена: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гордеевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
30.03.1879
Дочь: Самарина Марья
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кувшинова Александра
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
08.04.1884
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Булавина Матрёна
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
27.05.1892
Дочь: Клюева Фекла
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
13.05.1897
Дочь: Гордеева Клавдия
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
19.04.1898
Сын: Гордеевъ Георгий
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
19.04.1899
Дочь: Гордеева Александра
Мать ребёнка: Гордеева Федосья
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гордеева Федосья