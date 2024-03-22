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Гордѣевъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1853

Отец: Гордѣевъ Аѳонасій

Мать: Гордѣева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1875

Жена: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гордеевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1879

Дочь: Самарина Марья

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кувшинова Александра

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Рождение ребёнка
08.04.1884

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Булавина Матрёна

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1892

Дочь: Клюева Фекла

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1897

Дочь: Гордеева Клавдия

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1898

Сын: Гордеевъ Георгий

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1899

Дочь: Гордеева Александра

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гордеева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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