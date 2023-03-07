Гордѣева (Колкотина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордѣева (Колкотина) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колкотинъ Иванъ

Мать: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Гордѣевъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
01.01.1849

Дочь: Гордѣева Анисія

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1850

Дочь: Дырина Пелагѣя

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1853

Сын: Гордѣевъ Николай

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1856

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1859

Дочь: Гордѣева Ирина

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1861

Сын: Гордѣевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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