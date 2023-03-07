Гордѣева (Колкотина) Марія
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колкотинъ Иванъ
Мать: Колкотина Авдотья
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
01.01.1849
Дочь: Гордѣева Анисія
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
09.10.1850
Дочь: Дырина Пелагѣя
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
04.12.1853
Сын: Гордѣевъ Николай
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
25.10.1856
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
09.04.1859
Дочь: Гордѣева Ирина
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
09.03.1861
Сын: Гордѣевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Аѳонасій