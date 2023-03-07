Колкотинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения26.05.1800
Дата смерти03.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1800
Отец: Колкотинъ Данила
Мать: Колкотина Анна
Бракосочетание
25.01.1820
Жена: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Колкотинъ Григорий
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гордѣева Марія
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Баканова Горейнова Марина
Мать ребёнка: Колкотина Авдотья
Смерть
03.03.1862