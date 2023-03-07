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Колкотинъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1800

Дата смерти

03.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1800

Отец: Колкотинъ Данила

Мать: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1820

Жена: Колкотина Авдотья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Колкотинъ Григорий

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гордѣева Марія

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Баканова Горейнова Марина

Мать ребёнка: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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