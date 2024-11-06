Климова Агафья Никитовна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти10.02.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.
Дочь: Зеленкова (Климова) Марфа (Мария 1) Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.
Дочь: (Климова) Мария 1 возможно она же Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
?.11.1868
Дочь: (Климова) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.
Дочь: (Климова) Мария 2 Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович
Смерть
10.02.1913 ст.