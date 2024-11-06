Климова Агафья Никитовна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Агафья Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

10.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Никита

Мать: Неонила Савельевна Саввовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.

Дочь: Зеленкова (Климова) Марфа (Мария 1) Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.

Дочь: (Климова) Мария 1 возможно она же Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1868

Дочь: (Климова) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.

Дочь: (Климова) Мария 2 Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.02.1913 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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