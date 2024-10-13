Неонила Савельевна Саввовна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Климова Агафья Никитовна
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марина Никитовна
Отец ребёнка: Никита
Смерть
Неизвестно