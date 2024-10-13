Неонила Савельевна Саввовна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Савельевна Саввовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Михаил Логинович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Климова Агафья Никитовна

Отец ребёнка: Никита

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марина Никитовна

Отец ребёнка: Никита

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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